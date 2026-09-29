Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha güvenli, konforlu ve yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda altyapı güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde olumsuz hava koşullarının şehir yaşamını aksatmaması ve olası su taşkınlarının önüne geçilmesi amacıyla KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri altyapı hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Mazgallar ve Yağmursuyu Hatları Tek Tek Temizleniyor

Saha çalışmaları kapsamında KASKİ ekipleri, şehir genelindeki mazgallarda biriken çamur, yaprak, toprak ve çeşitli katı atıkları titizlikle temizliyor. Yağış anında suyun güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda, yağmursuyu hatlarının giriş ve çıkış noktaları da detaylı kontrolden geçiriliyor.

Temizlik ve bakım faaliyetleri; özellikle yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu ana arterler, kavşak noktaları, alt geçitler ve eğimi düşük yerleşim alanlarında yoğunlaştırılıyor.

Taşkın ve Tıkanıklık Riskine Karşı Önleyici Tedbir

Kış aylarında etkili olması beklenen kuvvetli sağanakların şehir içi ulaşımda ve günlük yaşamda aksamaya yol açmaması hedefleniyor. Yağmursuyu hatlarının kapasitesini düşüren atıkların temizlenmesiyle birlikte, yağış esnasında su birikintilerinin oluşması engellenerek hatların tam kapasiteyle çalışması sağlanıyor.

Kombine Araçlar ve Vidanjörler 7/24 Hazır Bekletiliyor

KASKİ, saha temizliklerinin yanı sıra anlık tıkanıklık ve su baskını ihbarlarına karşı iş makinesi ve ekipman filosunu da teyakkuz haline getirdi. Olası acil durumlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla kombine kanal açma araçları ve vidanjörler hazır bulunduruluyor.

KASKİ: "Çalışmalarımız Aralıksız Devam Ediyor"

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kış mevsimi öncesinde şehir genelinde altyapı hazırlıklarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası aksamalara mahal vermemek amacıyla mazgal ve yağmursuyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, özellikle ana arterler, kavşaklar, alt geçitler ve su birikintisi riski bulunan bölgelerde çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken, vatandaşların yoğun yağışlardan olumsuz etkilenmemesi ve şehir genelinde yağmursuyunun güvenli şekilde tahliye edilebilmesi için ekiplerin sahada hazır bulunduğu kaydedildi.