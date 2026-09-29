Olay, Elbistan ilçesi Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki H.K., ikamet ettiği binanın ikinci katında bulunan pencereden henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.K.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Genç kız, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.K.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.