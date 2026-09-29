Dayanışma ve paylaşma kültürünün güzel bir örneği olan uygulamada, hayırsever vatandaşların katkılarıyla askıya bırakılan balıklar, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaşıyor.

Merdan Balıkçılık tarafından yıllardır sürdürülen bu anlamlı uygulama, “Alan el ile veren el arasında köprü olmak” anlayışıyla toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor.

Balığın yalnızca bir gıda değil, aynı zamanda paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin vesilesi olduğuna dikkat çeken Merdan Balıkçılık, tüm vatandaşları bu güzel iyilik hareketine destek olmaya davet ediyor.

Bir balık, bir sofraya umut olabilir.

Bir iyilik, başka bir iyiliğe vesile olabilir.

ASKIDA BALIK

İyilik paylaştıkça çoğalır.

Bereket paylaştıkça artar.

Merdan Balıkçılık – Kılavuzlu Park Merdan Balık Evi

Kahramanmaraş’ta balık kültürüne, esnaflığa ve dayanışmaya değer katmaya devam ediyor.