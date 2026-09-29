Kahramanmaraş’ta eylül ayının son günlerinde sıcaklıklar mevsim geçişinin etkisiyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 29 Eylül Salı günü kent genelinde sıcaklığın en düşük 15, en yüksek 28 derece olması öngörülüyor.

Gün içerisinde sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, özellikle sabahın erken saatleri ile akşam saatlerinde daha serin bir hava hissedilecek.

Sabah ve Akşam Saatlerine Dikkat

Kentte gün içerisinde sıcaklık farkının belirgin olması nedeniyle özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların daha serin havaya karşı hazırlıklı olması bekleniyor. Öğle saatlerinde ise sıcaklığın yükselmesiyle birlikte daha ılık bir hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahminlerinin yeni veriler doğrultusunda güncellenebileceğini belirtiyor. Kahramanmaraş için saatlik tahminlerde de gün içerisinde sıcaklık ve rüzgâr değerlerinde değişim görülüyor.

29 Eylül Kahramanmaraş Hava Durumu

🌡️ En düşük sıcaklık: 15 derece

15 derece 🌡️ En yüksek sıcaklık: 28 derece

28 derece 💨 Rüzgâr: 10 km/sa

10 km/sa 📅 Tarih: 29 Eylül 2026 Salı

Kahramanmaraş’ta hava durumu, sonbaharın etkisinin daha fazla hissedilmeye başladığı günlerde vatandaşların günlük planlarında da belirleyici oluyor. Özellikle sabah-akşam serinliği ile gün içindeki sıcaklık farkının dikkate alınması önem taşıyor.