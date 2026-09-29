Türkiye’nin edebiyat alanındaki en önemli şehirleri arasında başı çeken Kahramanmaraş, kültür ve sanat etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 30 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’da Kahramanmaraş Kalesi’nde “Maraş Merkezli Anadolu’nun Hikâyecisi” olarak nitelendirilen hikâye yazarı ve şair Şevket Bulut’un vefatının 30’uncu yıldönümünde anma programı düzenlenecek.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Selim Somuncu’nun üstleneceği programda Prof. Dr. Alpay Doğan Yıldız, Prof. Dr. Selim Somuncu ve Ramazan Avcı konuşmacı olarak katılacak. Etkinlikte Şevket Bulut’un eserlerindeki millî ve manevi değerleri, Anadolu'nun gelenekleri, sevgi ve hoşgörü temaları ele alınacak. Program sonunda ise katılımcılara Bulut’un “Yalnızlık Çemberi” adlı kitabı hediye edilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Şevket Bulut’un anılacağı özel programa tüm edebiyatseverlerin davetli olduğu belirtildi.