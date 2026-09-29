Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir ulaşım ağı tesis etmek amacıyla yürüttüğü altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Fırat Görgel liderliğinde yürütülen yol ve sanat yapısı hamleleri kapsamında, şehrin dört bir yanına yeni köprü ve menfezler kazandırılıyor.

280 Milyon TL’yi Aşan Dev Sanat Yapısı Bütçesi

Yalnızca asfalt serimi ve üstyapı düzenlemeleriyle yetinmeyen Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal bölgelerde kış aylarında yaşanan dere taşkınlarının ve ulaşım kesintilerinin önüne geçmek için düğmeye bastı. Başkan Fırat Görgel’in göreve geldiği günden bugüne kadar tamamlanan, inşası devam eden ve proje aşamasındaki toplam 43 köprü ve menfezin yatırım maliyeti 280 milyon TL’yi aştı.

Yıl Yıl Köprü ve Menfez Hamlesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin son 3 yıla yayılan köprü ve menfez seferberliğinin bilançosu şöyle şekillendi:

2024 Yılında 15 Yeni Yatırım: Andırın (Geben, Tufanpaşa), Dulkadiroğlu (Budaklı, Çiğli, Maksutuşağı), Elbistan (Çalış), Göksun (Kavşut, Köprübaşı), Onikişubat (Malik Ejder, Dadağlı) ve Pazarcık (Büyüknacar, Çamlıca) mahallelerinde toplam 15 köprü ve menfez tamamlanarak hizmete sunuldu.

2025 Yılında 11 Yeni Sanat Yapısı: Dulkadiroğlu (Yeniyurt), Göksun (Temurağa), Onikişubat (Döngel, Kalekaya, Kozcağız, Cumhuriyet), Pazarcık (Eğrice) ve Türkoğlu (Şekeroba, Yeşilyöre, Kırmakaya) ilçelerindeki 11 nokta modern geçişlerle donatıldı.

2026 Yılında 17 Dev Proje: 2026 yatırım programı kapsamında Andırın (Anacık, Akçakoyunlu, Darıovası), Dulkadiroğlu (Kabasakal, Osmanbey, Boyalı), Onikişubat (Ayşepınarı, Uludaz) ve Türkoğlu (Avşarlı) mahallelerinde çalışmalar tamamlandı.

Ayrıca Dulkadiroğlu Karacasu Karşıyaka ve Maksutuşağı ile Elbistan’ın Geçit ve Alembey mahallelerinde köprü yapımları sürüyor. Göksun Keklikoluk, Onikişubat Hacılar ve Pazarcık Kızkapanlı mahallelerinde ise kısa sürede yapım süreçlerinin başlaması planlanıyor.