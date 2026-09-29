Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosunu güçlendirmenin yanı sıra dijital altyapısını da günün ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmeyi sürdürüyor. Vatandaşların toplu taşıma araçlarından çok daha pratik, konforlu ve erişilebilir bir şekilde yararlanması amacıyla Kahramankart mobil uygulamasına iki yeni kritik özellik kazandırıldı.

"Nasıl Giderim" ile Rota Planlamak Çok Kolay

Uygulamaya eklenen "Nasıl Giderim" sekmesi, şehir içi seyahatlerde en uygun rotayı kullanıcının ayağına getiriyor.

Kullanım Kolaylığı: Kullanıcılar bulundukları durağı ve gitmek istedikleri hedef noktayı seçerek güzergâhtan geçen tüm otobüs hatlarını anında listeleyebiliyor.

Kimler İçin Avantajlı: Özellikle şehre yeni taşınan vatandaşlar, üniversite öğrencileri ve seyahat edeceği hattı tam bilmeyen yolcular için rehber niteliği taşıyor.

"Duyurular" Bölümüyle Geçici Güzergâh Değişiklikleri Anında Cebinizde

Saha çalışmaları, altyapı düzenlemeleri, etkinlikler ya da kaza gibi nedenlerle trafiğe kapanan yollar ve geçici güzergâh değişiklikleri artık sürpriz olmaktan çıkıyor.

Mobil uygulamaya eklenen "Duyurular" bölümü sayesinde toplu taşıma kullanıcıları; hattın değişen güzergâhı, iptal edilen duraklar veya sefer saatlerindeki güncellemeler hakkında anlık bilgi sahibi olabiliyor. Bu sayede zaman kayıplarının ve olası ulaşım aksaklıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artırmak ve modern kent içi ulaşım standartlarını yakalamak adına dijital inovasyon çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.