Göksun'un Karadut Mahallesi'nde bataklığa saplanan 6 inek, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Olay, Karadut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otlamakta olan 6 inek, bataklık alanda balçığa saplandı. Hayvan sahiplerinin durumu fark etmesi üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Göksun İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, zamanla yarışarak inekleri kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Uzun ve zahmetli uğraşlar sonucunda, bataklığa saplanan 6 inek de tek tek güvenli alana çıkarıldı.

Kurtarma operasyonunun ardından ineklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, hayvan sahipleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.