Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bin 350 rakımda yetiştirilen, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde kendine has tadı, rengi ve aroması olan Göksun elmasının yüzde 95'i ihraç ediliyor. İriliği, rengi ve sert yapısıyla dikkat çeken Göksun elması, özellikle sıcaklığın gece 18, gündüz 25 derece civarında olmasıyla parlak bir renge kavuşuyor.

Ancak, bu yıl Göksun'daki elma üreticileri zor günler geçiriyor. Üreticiler, elmanın para etmemesi ve ürünlerini satmakta zorluk yaşamaları nedeniyle elmaların dalında çürümeye terk edildiğini belirtiyorlar. Ayrıca, depremde zarar gören soğuk hava deposu kullanılamaz durumda olduğundan, çiftçiler ürünlerini saklayamıyor ve ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalıyorlar.

Marketlerde elmanın kilogramı yaklaşık 30 liradan satılırken, tüccarların üreticilere verdiği fiyatın maliyetleri dahi karşılamadığı ifade ediliyor. Göksunlu elma üreticileri, yetkililerden acil destek bekleyerek sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.