Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde belirlenen 6 farklı noktada eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında motosikletler ve araçlar detaylı şekilde incelenirken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren unsurlara karşı da sıkı denetimler yapıldı. Özellikle yüksek sesle çevreyi rahatsız eden araçlar, abartı egzoz kullanan sürücüler ve trafik kurallarını ihlal eden kişiler hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen alkol denetimlerinde sürücüler kontrol edilirken, eksik evrakla trafiğe çıkan araçlar da tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, suç ve suçlularla mücadeleyi etkin şekilde sürdürmek amacıyla trafik ve asayiş denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.