Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Mayıs 2025 tarihinde milli park statüsü kazanan Geben Vadisi, son bir yılda doğa tutkunları, fotoğrafçılar ve kamp severlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri haline geldi. Andırın, Onikişubat ve Göksun ilçe sınırlarını kapsayan bölge, sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle dikkat çekiyor.

İran-Turan ve Akdeniz flora kuşaklarının kesişim noktasında bulunan vadi, yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yaparken; yaban keçileri, kartallar ve birçok kuş türü için de doğal yaşam alanı oluşturuyor.

Derin vadileri, ormanlık alanları, berrak su kaynakları ve etkileyici manzaralarıyla öne çıkan Geben Vadisi, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Gün doğumu ve gün batımında oluşan manzaralar ise fotoğraf tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor.

Bölgede yer alan tarihi Geben Kalesi ve eski yerleşim izleri de ziyaretçilere doğa ile tarihin iç içe geçtiği eşsiz bir atmosfer sunuyor. Vatandaşlar, milli park statüsünün ardından bölgenin daha fazla tanındığını ve doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ifade ediyor.