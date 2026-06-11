Yaklaşık 10 bin dönüm ekili alanda üretimi yapılan sarımsak, bölge çiftçisinin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Hasat süreci, mevsimsel şartlara bağlı olarak Mayıs ayının sonlarında başlarken, tarlalarda yoğun mesai devam ediyor.

Bölgeye özgü aroması, iri diş yapısı ve uzun raf ömrüyle dikkat çeken Beşçeşme sarımsağı, hem iç piyasada hem de farklı illerde yoğun talep görüyor.

Sarımsak üretimi, hasadı ve kurutma aşamalarında kadın işçilerin de aktif rol aldığı belirtilirken, bölgedeki üretim sürecinin aile ekonomisine önemli katkı sağladığı ifade ediliyor.

Pazarcık Beşçeşme sarımsağının kalitesi ve verimiyle bu yıl da üreticisini memnun etmesi bekleniyor.