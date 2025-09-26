İlk yangın, Ortatepe Mahallesi’nde 2 katlı ahşap bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüme riski taşıdı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Bir diğer yangın ise Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Burada da evde maddi hasar oluştu.

Her iki yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.