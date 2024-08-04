Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; İlçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi’nde iki otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.