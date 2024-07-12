Büyükşehir Belediyesi, “Muhtarlar Buluşması” programını Göksun’da sürdürdü. Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinesinde Göksunlu muhtarlarla bir araya gelinerek yerleşim yerlerinin ihtiyaç ve önceliklerine dair istişarelerde bulunuldu.

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal donatılara tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yerleşim yerlerinin ihtiyacının tespiti noktasında da ilgililerle istişare ve değerlendirme toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda daha önce Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Türkoğlu, Çağlayancerit, Afşin ve Pazarcık’ta gerçekleştirilen toplantıların ardından şimdi de Göksun’da “Muhtarlar Buluşması” düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya’nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ile Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Selahaddin Uğur da yer aldı. Muhtarların talep ve isteklerini dinleyerek hayata geçirilecek yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, toplantıya katılan herkese teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerin ihtiyaç ve önceliklerinin tespiti noktasında istişarelerin sürdüğü belirtildi.