Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "öğretmenler şenliği" etkinliği, öğretmen seminerlerinin bitiminde gerçekleşti. Alparslan Türkeş mesire alanında düzenlenen şenliğe, Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Akküncü, Göksun İlçe Milli Eğitim şube müdürleri ve Göksun ilçesinde görev yapan birçok eğitimci katıldı.

Bu yıl 2.'si düzenlenen öğretmenler şenliği, oldukça anlamlı ve keyifli bir atmosferde gerçekleşti. Öğretmenlere ekmek arası kavurma ikramı yapıldı ve yemekten sonra öğretmenler grup grup ağaç gölgesinde piknik yapma fırsatı buldular. Piknik sırasında çalınan müzik eşliğinde farklı oyunlar oynandı ve etkinliklere katılan öğretmenler arasında güçlü bir birlik ve beraberlik duygusu oluştu.

Etkinlikte öğretmenlere kura yoluyla çeşitli hediyeler dağıtıldı. Hediyeler arasında kitaplar, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli sürprizler yer aldı. Bu ödüller, öğretmenlerin yüzünde kocaman bir tebessüm oluşturdu ve etkinliği daha da renkli hale getirdi.

Unutulmaz bir gün yaşayan öğretmenler, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin yorgunluğunu atarak yaz tatiline mutlu ve kalıcı hatıralarla girdi. Etkinlik, öğretmenlerin moral ve motivasyonunu artırmak, aynı zamanda aralarındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenmişti ve bu amaçlar doğrultusunda oldukça başarılı geçti.