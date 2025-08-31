Kahramanmaraş'ta da büyük Zafer’in yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Kahramanmaraş'ta da büyük Zafer’in yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
39 yaşındaki Hatice Alkan’a temsili düğün düzenlendi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaşayan özel birey Hatice Alkan’ın (39) gelinlik giyme hayali gerçekleşti. Her düğünde gelinleri görünce duygulanan Alkan için ailesinin talebi üzerine temsili düğün organize edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı destek verdi

Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ve Belediye Başkanı Selim Cüce’nin desteğiyle gerçekleşen düğünde, Hatice Alkan beyaz gelinliğiyle hayalini yaşadı.

Unutulmaz bir gece yaşandı

İlçe protokolü, aile yakınları ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda, Hatice Alkan doyasıya eğlendi. Gelinlik giymenin mutluluğunu yaşayan Alkan’ın sevinci, davetlilere de duygu dolu anlar yaşattı.

Toplumsal farkındalık vurgusu

Gerçekleştirilen temsili düğün, hem Hatice Alkan’a unutulmaz bir mutluluk yaşattı hem de özel bireylerin hayallerine destek olunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.