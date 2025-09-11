Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Göksun’a bağlı Temurağa ve Hacıömer mahallelerini Çardak Grup Yolu’na bağlayan güzergâhta, yarım asırlık köprünün yerine daha güvenli, modern ve kullanışlı köprü inşasında önemli aşama kat edildi.

Bölge halkının günlük yaşamında kritik rol oynayan eski köprü, zamanla hem fiziki yıpranma hem de artan ulaşım ihtiyaçları nedeniyle yetersiz hale gelmişti.

Eski köprünün yerine yapılan 40 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde modern köprü Temurağa ve Hacıömer mahallelerinin hem ulaşım altyapısının güçlendirecek hem de araç trafiğinin güvenli ve kesintisiz hale getirecek.