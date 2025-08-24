Arıcılar Halaylarla Kutladı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Kavşut kırsalında bal hasadı başladı. Bu yılki verim arıcıların yüzünü güldürürken, üreticiler sevinçlerini halay çekerek kutladı.

Göksun Yaylalarının Kaliteli Balı

Yüksek rakımlı Göksun yaylalarında üretilen bal, hem kalitesi hem de kendine has aromasıyla dikkat çekiyor. Bölgenin iklimi ve florası, balın lezzetini artırıyor.

Üreticilerin Yüzü Güldü

Arıcılar, bereketli sezondan memnun olduklarını belirterek alın terlerinin karşılığını almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Hasadın ardından ürünler piyasaya sürülecek.

Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Bal üretimi, Göksun ve çevresi için önemli bir geçim kaynağı olmayı sürdürüyor. Bölge halkı, bu yıl da arıcılıktan elde edecekleri gelirle ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.