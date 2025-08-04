Olay Yeri: Yaylabağı Beldesi – İhsaniye, Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde, sıcak havadan bunalan iki çocuk, bir kısmı bataklık olan gölete serinlemek amacıyla girdi. Ne yazık ki 11 yaşındaki A.A.K. ve M.E.Ö., kısa süre sonra gözden kayboldu.

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AFAD ve Ekipler Harekete Geçti

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, iki çocuğun cansız bedenine gölet içerisinde ulaşıldı.

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Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

Yapılan incelemenin ardından A.A.K. ve M.E.Ö.’nün cenazeleri, otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Uyarılar Yine Gündemde: Bataklık Göletlerde Tehlike

Yetkililer, özellikle yaz aylarında bataklık ve güvenliksiz göletlerde yüzmenin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya çağırdı.