Kahramanmaraş’ta 17 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre şehir genelinde gün boyu az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar özellikle öğle saatlerinden itibaren hissedilir derecede artacak.

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İşte saat saat Kahramanmaraş hava durumu:

  • 00.00 – 03.00: Az Bulutlu, 19°C

  • 03.00 – 06.00: Az Bulutlu, 19°C

  • 06.00 – 09.00: Az Bulutlu, 24°C

  • 09.00 – 12.00: Az Bulutlu, 29°C

  • 12.00 – 15.00: Az Bulutlu, 34°C

  • 15.00 – 18.00: Az Bulutlu, 33°C

  • 18.00 – 21.00: Az Bulutlu, 23°C

  • 21.00 – 24.00: Az Bulutlu, 21°C

Gunesli Hava Durumu1

Güneşli Hava Dikkat Çekiyor

Özellikle öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığı 30°C’nin üzerine çıkarak 34 dereceye kadar ulaşacak. Uzmanlar, gün içinde dışarı çıkacak vatandaşlara güneş ışınlarına karşı dikkatli olunması, gölgelik alanların tercih edilmesi ve bol sıvı tüketilmesi yönünde uyarıda bulunuyor.

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Akşam Saatlerinde Serinleme Bekleniyor

Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşüşe geçerek 20 derece bandına inecek. Rüzgarın etkisiyle serin bir hava hissedilmesi bekleniyor.