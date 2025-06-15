Olay, Salda Gölü Tabiat Parkı içerisindeki Orman Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Burdur’a gelen 46 yaşındaki Hüseyin Aybalık ve 12 yaşındaki oğlu Berat Kaan Aybalık, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra baba ve oğlu gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölde AFAD ekiplerince botla yapılan arama çalışmaları sonucu, baba ve oğlunun cansız bedenlerine kıyıdan yaklaşık 60 metre uzaklıkta ve 5 metre derinlikte ulaşıldı.

Göle girerken boğulma riskiyle karşılaşan baba ve oğul, sudan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürerken, vatandaşlara gölde yüzerken dikkatli olmaları ve güvenlik kurallarına uymaları konusunda uyarı yapıldı.

Salda Gölü'nde Güvenlik Uyarısı

Türkiye’nin "Maldivleri" olarak bilinen ve turkuaz rengi suyuyla binlerce turisti cezbeden Salda Gölü, son yıllarda boğulma vakalarıyla da gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar, göl tabanının aniden derinleştiğini ve kaygan çamur nedeniyle tehlike oluşturduğunu belirterek özellikle yüzme bilmeyenlerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.