Günlük hayatta kullandığımız bazı şeylerin ne işe yaradığını bilmiyoruz. Çoğunlukla tercih ettiğimiz gömleklerin arkasında bulunan çıkıntı da bunlardan bir tanesi.

Gömleklerin arkasında bulunan bu küçük çıkıntıların amacı, genellikle pek fazla bilinmez ve göz ardı edilir.

Ancak aslında bu çıkıntılar, giyim eşyalarının tasarımından çok daha fazlasını ifade eder.

Peki siz bu çıkıntıların ne işe yaradığını biliyor musunuz? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Demek bu işe yarıyormuş

Gömleklerin arkasında bulunan bu küçük halka, aslında 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bir tasarım detayıdır ve giyim dünyasında ilginç bir tarihe sahiptir.

Bu halkanın amacı, giyim eşyalarını askısız bir şekilde saklamak ve kırışmasını önlemektir. Ancak bu halkanın hikayesi sadece bu işlevle sınırlı değildir.

Özellikle Amerikan üniversitelerinde, bu halka genç erkekler arasında bir nevi "ilişki durumu" sembolü haline gelmiştir. Genç erkekler, bu halkayı kopararak, ilişki içinde olduklarını veya flört ettikleri kişiyi temsil etmek için giyimlerinde kullanırlar.