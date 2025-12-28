Kahramanmaraş’ta Yetim Çocuklara Gönülleri Isıtan Destek

Kahramanmaraş’ta yetim çocuklara yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yesevi Derneği ile Kahramanmaraş Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, kentte yaşayan yetim erkek çocuklarının kişisel saç bakımları yapıldı.

Etkinlik kapsamında gönüllü olarak görev alan berber ve kuaförler, çocukların saç kesimlerini ve bakımlarını özenle gerçekleştirirken, organizasyon süresince çocuklara çeşitli ikramlar da sunuldu. Hem kişisel bakım yapılan hem de keyifli vakit geçiren çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların kendilerini değerli hissetmelerine katkı sağladığını vurgularken, sosyal dayanışma ve gönüllülük ruhunun önemine dikkat çekti. Organizasyona katkı sunan kurumlar ile destek veren tüm paydaşlara teşekkür edildi.