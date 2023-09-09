YILIN HER DÖNEMİNDE YERLİ VE YABANCI TURİST GELECEK”

Programın açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yılın her döneminde Kahramanmaraş’a yerli ve yabancı ziyaretçi getirecek önemli bir projeyi kente kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ımızın tanıtım eksikliğini giderebilmek için öyle bir proje yapalım ki hem ulusal hem de uluslararası boyutu olsun dedik. Öyle ki yurt dışından gelen misafirlerimizle bizim iş insanlarımızı buluşturalım ortak yatırımları oluşturalım istedik. Katma değeri çok fazla olan bir projeye ev sahipliği yapmak için çalıştık. Sürdürülebilir bir fuar alanı olsun diye çabaladık ve sadece EXPO döneminde değil yılın her döneminde Kahramanmaraş’ımıza yerli ve yabancı ziyaretçi getirecek projeleri alana kazandırdık” dedi.

“İNSANLARIMIZ GELİR, YAKINLARIYLA, EVLATLARIYLA NEFES ALIR DİYE DÜŞÜNDÜK”

EXPO 2023 projelerinde sona geldiklerini ve yakın bir zamanda açacaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı, “İnşallah yakın bir zamanda açacağız. Pandeminin ardından bir deprem felaketi yaşadık. Depremden sonra açsak mı açmasak mı diye düşündük ama sonra her taraf yıkılmış, insanlarımızın gidecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir alanın kalmadığını düşünerek rehabilite olacağımız bir alan olsun istedik. Açarsak insanlarımız gelir, yakınlarıyla, evlatlarıyla nefes alır diye düşündük. Biraz sıkıntılar oldu ama yakın bir zamanda açacağız inşallah. Bazen diyorum ki biz bu projeyi nasıl yaptık. Gerçekten bu bir dünya projesi. 30 ülkede EXPO gördüm, bizimkisi çok daha anlamlı ve sürdürülebilir olarak hepsinin üstünde. Konuşanlar olacak ama eser burada. Bu eser burada, hem şehrimizin hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz gezip görebilecek inşallah. Bizlerle beraber oldunuz, hepinize teşekkür ediyor, yakın bir zamanda açılışta buluşmayı temenni ediyorum.”

“GURUR DUYACAĞIMIZ BÜYÜK BİR YATIRIMI KAHRAMANMARAŞ’A KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ”

Konuşmasına Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederek başlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ise EXPO 2023’ün kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, gurur duyulası büyük bir yatırımın Kahramanmaraş’a kazandırıldığını vurguladı.

Görgel, “Hanefi başkanımıza tertip ettiği program için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu program birlik ve beraberliğimize bir nebze katkı sağlar. İlk günden beri takip eden biri olarak bu projenin içinde bulunmak her geçen gün bizi heyecanlandırıyor. Buradaki büyük emeği hep beraber görebiliyoruz. İlk temelinin atıldığı zamanları hatırlıyorum, gerçekten nasıl yapacağız, bir ilçe belediyesi bunu nasıl başarır diye düşünüyorduk. Hamdolsun geldiğimiz noktada EXPO 2023’ü zamanında yetiştirdik, bugün itibariyle yüzde 100 bitmiş halde. Deprem süreci olmasaydı belki de şimdi açmış, misafirlerimizi ağırlıyorduk. İnşallah açılışını yaptığımızda misafirlerimizi burada ağırlayacağız, hep beraber gurur duyacağımız büyük bir yatırımı Kahramanmaraş’a kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

“BURASI AK PARTİ YEREL YÖNETİMLERİNİN HANGİ NOKTAYA GELDİĞİNİN GÖSTERGESİ”

EXPO 2023’ün AK Parti yerel yönetimlerinin vizyonunu göstermesi bakımından da farklı bir proje olduğunu dile getiren Başkan Görgel, “ Büyükşehir veya bakanlık seviyesinde kurumların yapabileceği bir projeyi ilçe belediyemizin eliyle yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da başlattığı yerel yönetimler yolculuğundan itibaren AK Parti yerel yönetimlerinin hangi noktaya geldiğinin göstergesi burası. Konuşuyorlar ama bizim yerel yönetimlerimiz, bizim belediyelerimiz konuşmadan yaptıkça yapıyor. Allah’ın izniyle bu vizyon projelerimizi geliştirerek devam ettireceğiz, şehrimizin gelişmesine katkıda bulunacağız. Çok kısa bir zaman kaldı, Allah nasip ederse açtığımızda yüzde 100’ünden faydalanacağız. Rabbim tamamına erdirsin diyorum” dedi.

“EXPO 2023 ALANI, DEPREM SÜRECİNDE İNSANLARIMIZA CAN SİMİDİ OLDU”

EXPO 2023 Sergi Alanı’nın deprem sürecinde insanlara can simidi olduğunu da kaydeden Görgel, konuşmasını şu şekilde noktaladı, “Aslında burası depremin ilk zamanlarında da farklı bir yönüyle kendini belli etti. Burada sağlanan yaşam alanlarıyla burada birçok vatandaşımıza ev sahipliği yaparak önemli bir açığı kapattığını hep beraber gördük. O zor günlerde burası adeta insanlarımıza can simidi oldu. İnşallah yakında gerçekleştireceğimiz yerel seçimlere giderken bu projenin AK Parti’nin ne denli vizyon sahibi olduğunu, ne denli yenilikçi, ne denli ilçelerine bir şeyler katmaya çalışan ve hizmet etme gayretinde olan bir parti olduğunu gösterecektir. İnşallah bizler de teşkilatlar olarak önemli bir sürecin arifesindeyiz.”

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, misafirleriyle birlikte EXPO 2023 Sergi Alanı için temin edilen gezi araçlarına binerek tüm projelerde gelinen son noktayı yerinde anlattı.