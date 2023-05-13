AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi için tam anlamıyla hazır olduklarını açıkladı. İl Başkanı Fırat Görgel liderliğindeki teşkilat, yoğun bir saha çalışması yürüterek halkın taleplerini, sorunlarını ve beklentilerini doğrudan dinledi ve bu bilgileri seçim strateji sürecine dahil etti. AK Parti Kahramanmaraş Teşkilatı, parti üyeleri, gönüllüler ve teşkilat mensuplarıyla birlikte il genelinde geniş çaplı bir saha çalışmalarını gerçekleştirdi. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran teşkilat üyeleri, halkın nabzını tuttu ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek için çalıştı. İl Başkanı Fırat Görgel, yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş AK Parti Teşkilatı olarak, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimine hazırız. Halkımızın taleplerini ve beklentilerini en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık. Sahada yürüttüğümüz çalışmalarla halkımızın nabzını tuttuk ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek için gayret gösterdik" diye konuştu.

“ÇÖZÜM ODAKLI POLİTİKALAR ÜRETME FIRSATI BULDUK”

Saha çalışmalarının, ülkenin dört bir yanında gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Görgel, “İl, İlçe ve mahalle teşkilatlarımızla birlikte, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızı dinledik, onların sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini doğrudan öğrendik. Bu şekilde, halkımızın gerçek ihtiyaçlarını anlama ve çözüm odaklı politikalar üretme fırsatı bulduk. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, gençlik ve kadın kuruluşları gibi farklı platformlarda da görüş alışverişinde bulunduk. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, geniş bir katılımı sağlamaya özen gösterdik. Bu sayede, halkımızın çeşitlilik arz eden seslerini duyarak, politikalarımızı daha kapsayıcı bir şekilde şekillendirmeye gayret ettik. Bu süreçte, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, refah seviyesini yükseltmek ve ülkemizin kalkınmasını sağlamak için yoğun bir gayret sarf ettik. AK Parti olarak, halkımızın güvenini ve desteğini kazanmak için saha çalışmalarına büyük önem verdik ve bu çalışmalardan elde ettiğimiz bilgileri Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde etkin bir şekilde kullanmayı hedefledik” ifadelerini kullandı.

“SEÇİME HAZIRIZ”

Başkan Görgel, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimine hazırız ve halkımızın desteğiyle Türkiye'yi daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın iradesine saygı duyarak, üretilen politikalarla, güçlü bir Türkiye inşa etmek için çaba sarf edeceğiz. Halkımızın refahını ve mutluluğunu artırmak, ekonomik kalkınmayı sürdürmek, eğitim ve sağlık alanlarında daha da ilerlemek, güvenli bir ülke ortamı sağlamak ve adaletin tesis edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olmanın yanı sıra, seçim sürecinde dürüstlük, şeffaflık ve adalet ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalacağımızı da vurgulamak istiyorum. Halkımızın oyuna saygı duyacak, seçim sürecini demokratik bir şekilde yönetecek ve halkımızın iradesine tam anlamıyla saygı göstereceğiz.”

“HALKIMIZIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARTMAYACAĞIZ”

AK Parti olarak, halkın güvenini kazanarak, güçlü bir liderlikle ülkeyi daha ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Görgel, “Saha çalışmalarımız ve halkımızın geri bildirimleriyle şekillendirdiğimiz politikalarımızla, Türkiye'nin kalkınmasına ve refah seviyesinin artmasına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, partimiz ve adayımızla ilgili her türlü gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Halkımızın desteği ve katılımıyla, Türkiye'nin geleceğini de şekillendireceğimize olan inancımız tamdır. Son olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde adil bir yarış ortamı sağlamak için diğer siyasi partilere ve adaylara da saygı duyacağımızı belirtmek isterim. Demokrasimizin güçlenmesi ve ülkemizin ilerlemesi için yapıcı bir rekabet ortamında hareket etmeye devam edeceğiz. AK Parti olarak, Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz ve halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde halkımızın yanında olacak, onların taleplerini ve beklentilerini en iyi şekilde temsil edecek bir liderlik sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

