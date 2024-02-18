Dulkadiroğlu İlçesinde de ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Görgel, Selahattin Eyyübi Vakfını ziyaret ederek burada istişarelerde bulundu. Akabinde Genç Osman Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşlara önce AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar, Cumhurbaşkanımızın Önderliğinde Toplu Konutların anahtar teslimine başlandı bu da ancak güçlü lider ve güçlü bir ülke sayesinde olur diyerek hitap etti.

Ardından Başkan Adayı Görgel, Mahallelerimizin elbette sorunları var ancak bu sorunları kuracağımız liyakatli ekiplerle en kısa sürede çözeceğiz. İfadelerini kullandı.

