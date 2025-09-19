Beşiktaş, geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle moral bulmuş durumda. Teknik direktörünün öğrencilerinden bu maçta da 3 puan bekleniyor.

Göztepe ise taraftarı önünde sürpriz yapmak ve güçlü rakibine karşı çıkış yakalamak istiyor.