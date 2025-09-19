Maç Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma
Maç Saati: 20.00
Stadyum: Gürsel Aksel Stadyumu (İzmir)
Hakem: Mehmet Türkmen
VAR: Erkan Engin
Beşiktaş’ın Muhtemel 11’i
Mert – Gökhan – Djalo – Uduokhai – Jurasek – Demir Ege – Kartal – Cerny – Rafa Silva – El Bilal Toure – Abraham
Göztepe’nin Muhtemel 11’i
Lis – Taha – Heliton – Bokele – Arda Okan – Rhaldney – Dennis – Cherni – Olaitan – Juan – Janderson
Süper Lig’de Maç Öncesi Notlar
-
Beşiktaş, geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle moral bulmuş durumda. Teknik direktörünün öğrencilerinden bu maçta da 3 puan bekleniyor.
-
Göztepe ise taraftarı önünde sürpriz yapmak ve güçlü rakibine karşı çıkış yakalamak istiyor.
-
Mücadelede VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.