Maç Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma
Maç Saati: 20.00
Stadyum: Gürsel Aksel Stadyumu (İzmir)
Hakem: Mehmet Türkmen
VAR: Erkan Engin

Beşiktaş’ın Muhtemel 11’i

Mert – Gökhan – Djalo – Uduokhai – Jurasek – Demir Ege – Kartal – Cerny – Rafa Silva – El Bilal Toure – Abraham

Göztepe’nin Muhtemel 11’i

Lis – Taha – Heliton – Bokele – Arda Okan – Rhaldney – Dennis – Cherni – Olaitan – Juan – Janderson

Süper Lig’de Maç Öncesi Notlar

  • Beşiktaş, geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle moral bulmuş durumda. Teknik direktörünün öğrencilerinden bu maçta da 3 puan bekleniyor.

  • Göztepe ise taraftarı önünde sürpriz yapmak ve güçlü rakibine karşı çıkış yakalamak istiyor.

  • Mücadelede VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

