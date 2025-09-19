Trendyol 1. Lig’de heyecan 19.09.2025 Cuma günü devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan İstanbulspor - Çorum FK maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor.



Maç Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma

Maç Saati: 17.00



Yayıncı Kanal: Bein Sports 2 ve TRT Spor (naklen)

İstanbulspor, kendi sahasında Çorum FK’yı konuk edecek. Kritik mücadele, Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.