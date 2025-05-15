ABD ve Çin müzakerelerinin olumlu geçmesi küresel piyasalarda risk iştahını artırınca altın satış baskısıyla karşılaştı. Gram altın ve ons altın fiyatları düşüşe geçti. İşte güncel altın fiyatları...

Küresel siyasette oluşan olumlu hava altının güvenli liman cazibesini artırdı. Ons altın, Çarşamba günü ons başına yaklaşık 3.230 dolara düşerek önceki seanstaki kazanımlarını geri verdi. ABD ve Çin ise birbirlerinin mallarına uygulanan gümrük vergilerini 90 günlük süre boyunca askıya aldı.

Öte yandan yıllık ABD enflasyon oranının nisan ayında yüzde 2,3'e gerilemesiyle altın destek buldu. FED faiz politikalarına yönelik beklentiler altın fiyatlarındaki sert gerilemeleri engelliyor. Öte yandan Dünya Altın Konseyi'ne göre, altın ETF'leri Nisan ayında 115 tonluk net giriş kaydetti.

Hafta sonu açıklanan tarife ateşkesinin ardından hisse senedi piyasalarının yükseldiğini belirten Saxo Bank emtia stratejisti Ole Hansen, ateşkesin güvenli liman odağının bir kısmını ortadan kaldırdığını söylemişti. Ons altında 3.200 dolar seviyesinin altında kalıcı olunması halinde aşağı yönlü risklerin daha fazla belirgin hale geleceğini aktaran Hansen, bu senaryoda takip edilecek yeni destek seviyesinin 3.165 dolar olacağını bildirmişti.

GRAM ALTIN 4 BİN LİRANIN ALTINDA

Gram altın, ons altında yaşanan gelişmelere bağlı olarak düşüşe geçti. Gram altın serbest piyasalarda 3.957,44 liradan işlem görüyor.