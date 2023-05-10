Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bugünkü yazısında 'haziran ayı' uyarısında bulundu. altın fiyatları, dolar, Bitcoin değerlendirmeleri yapan Memiş, "Fed ne planlıyor?

Dolar ne kadar yükselir? Altın fiyatları ne olacak?

Bitcoin hangi seviyelere çıkar?" sorularına yanıt aradı. Memiş, Fed'in mayıs ayı toplantısında piyasaların beklentisinin karşılandığını ancak beklenilen aksiyonun oluşmadığını söyledi. Yatırım araçlarında keskin bir yön kırılımı olmadığını belirten Memiş, "Enstrümanlarda aynı bant aralıkları hâlâ geçerli" dedi.

Memiş, kendisi için geçerli olan bant aralıklarını şöyle yazdı:

Dolar endeksi (dxy) = 100,50-101,50

EUR/USD paritesi = 1,09-1,10

Ons altın (xau/usd) = 1.970-2.030

Ons gümüş (xag/usd) = 24,80-25,80

Bitcoin (BTC) = 25-30 bin $

Yazısında "Peki şimdi ne planlanıyor?" sorusunu soran Memiş, şöyle devam etti:

"Tabii ki ikinci baskılanma planlandı!

Yani, piyasayı kontrol altına alan merkez bankaları bir ay daha baskılama sürecine devam edecekler.

Özellikle Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor.

Bu planla birlikle dolar endeksi (dxy) 103,50’ye yükselir, ons altın (xau/usd) 1.910 dolar, ons gümüş (xag/usd) 23,80 dolar, EUR/USD paritesi 1,0850, Bitcoin 25 bin dolar seviyelerine geriler.

Neden bu baskılanmayı sürdürüyorlar?

Çünkü yaz tatili için zaman kazanmayı planlıyorlar.

Mayıs-Haziran baskılanırsa yaz tatiline girmek onlar için daha rahatlatıcı olacak.

Neden yaz rehaveti istiyorlar?

Resesyon kaçınılmaz, enflasyonun dönüşü engellenemez."

İslam Memiş, yazısını şöyle bitirdi:

Toparlayacak olursam:

1-) 3-4 hafta sonra dolar karşısında her şeyi destek seviyelerine çekecekler