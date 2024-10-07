Büyükşehir Belediyesi, 12 Ekim Cumartesi günü NFK Kültür Merkezi’nde Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu’nu gençlerle buluşturacak. Saat 15.00’da başlayacak programa başta sınava hazırlık sürecindeki gençler olmak üzere tüm öğrenciler davet edildi.

Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’nda faklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik etkinliklerine de devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında 12 Ekim Cumartesi günü, Gri Koç olarak bilinen Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu’nun katılımıyla “Sınav Kazandıran Taktikler” konulu eğitim semineri düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 15.00’da başlayacak. Konferansları, yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sadece sınav dönemindeki gençlerin değil her yaştan insanın büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç; sınavlara hazırlanan gençlerin moral ve motivasyonunun artırılması, sınavlara hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemleri, zamanın verimli değerlendirilmesi ve etkili çalışma yöntemleri gibi pek çok konuyu ele alarak öğrencilere sınav kazandıran taktikleri anlatacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sınavlara hazırlık sürecindeki öğrenciler başta olmak üzere tüm gençler etkinliğe davet edildi