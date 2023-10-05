Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sınavlara hazırlık sürecindeki gençlere yönelik anlamlı bir program daha düzenliyor. Gri Koç olarak bilinen ve konferansları, yayınları ve kitaplarıyla sınav dönemindeki öğrencilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu, 7 Ekim Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gençlerle buluşacak. Saat 13.00’da gerçekleştirilecek seminerde Gri Koç; deprem sonrası öğrencilerin moral ve motivasyonunun artırılması, sınavlara hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemleri, zamanın verimli değerlendirilmesi ve etkili çalışma yöntemleri gibi pek çok konuya ilişkin gençlere bilgiler aktaracak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sınavlara hazırlık sürecindeki öğrenciler başta olmak üzere tüm gençlerin söyleşiye davetli olduğu belirtildi.