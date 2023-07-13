Kahramanmaraş Merkezli Yaşanan Depremlerde Olumsuz Etkilenen Esnaflara Ve Sanayiciler’e geçerli olan Mucbir Sebep Hali Temmuz Ayında Sona Erecek.

2011 Yılında Yaşanan Van Depreminde yetkililerin Esnaf ve sanayicilerin Mucbir Sebep Halini 6 Yıl Öteleyerek, Ödemelerini 5 Yıl Vadeyle Böldüğünü ifade eden Attarcılar Odası Başkanı Cuma Güler, En Büyük Yıkımın Olduğu 6 Şubat Depremlerinden Etkilenen İllerdeki Esnaf Ve Sanayicilerin Mucbir Sebep Halinin de bu ölçekte Uzatılmasını İstedi.

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Konuşmasının devamında Cuma güler, esnafların isteğini dile getirdi.