Göksun Belediyesi, Kültür-Sanat etkinlikler kapsamında, İsrail'in Filistin'e karşı işlediği zulümleri ele alan 'Gün Doğmadan' isimli tiyatro oyununu Göksun'lularla buluşturdu.



Filistin halkının haklı direnişini ve Mescid-i Aksa’nın hikâyesini sahneye taşıyan “Gün Doğmadan” adlı tiyatro oyunu, seyircilere duygu dolu anlar yaşatarak büyük beğeni topladı.



Turistik bir gezi için yola çıkan fakat kaybolduktan sonra Mescid-i Aksa'nın gerçek hikâyesiyle ve Filistin’de yaşanan zulümle yüzleşen Ömer ve Kenan isimli iki dostun uyanış öyküsünün anlatıldığı “Gün Doğmadan” adlı tiyatro oyunu, Göksun Belediyesi Kültür Merkezi’nde seyircilerle buluştu.

Yusuf Engin Gezer'in yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği oyun; Yusuf Duru, Hayrettin Batur, İsmail Hakkı Arıtemiz ve Metin Benli gibi usta oyuncuların performanslarıyla sergilendi.



AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen'in müziklerini hazırladığı oyunun danışmanlığını yazar Yusuf Kaplan yapTI.



Göksun Belediyesi Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Gün Doğmadan Tiyatro yapımcısı Yusuf Engin Gezer ve oyunculara çiçek ve teşekkür belgesi taktim etti.