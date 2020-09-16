Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Yıllardır ALS hastalığı ile mücadele eden Koç Holding eski Başkan Vekili, Suna Kıraç 79 yaşında hayatını kaybetti. Kıraç için bugün Koç Holding binasında tören düzenlendi.

Törenin ardından Kıraç'ın naaşı, cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda iş, spor, siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos da Kıraç'ın cenaze namazına geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, halası Suna Kıraç'ın naaşını omuzlarında taşıdı. Koronavirüs nedeniyle cenaze namazı için de geniş tedbirler alındı. Gelenlerin ateşi ölçüldü, giriş ve çıkışlara dezenfektan üniteleri konuldu.

Kıraç'ın naaşı cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.