Sabah Saatlerinde Hafif Bulutlu

Cumartesi sabah 09.00 - 12.00 saatleri arasında hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 33°C, hissedilen sıcaklık ise 35°C olarak tahmin ediliyor. Bu saatlerde nem oranı %41, rüzgar ise doğudan 9 km/s ortalama hızla esecek. Maksimum rüzgar hızı 32 km/s seviyesinde.

Öğle Saatlerinde Tehlikeli Seviyede Sıcaklık

12.00 - 15.00 saatleri arasında sıcak hava etkisini zirveye taşıyacak. Termometreler 36°C’yi gösterecek; hissedilen sıcaklık ise 41°C olacak. Nem oranı %42’ye yükselirken, doğu yönlü rüzgarın hızı ortalama 13 km/s, maksimumda ise 42 km/s’ye ulaşacak. Bu saatlerde dışarıda bulunacak vatandaşların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Akşam Saatlerinde Hava Serinliyor

15.00 - 18.00 arasında sıcaklık 33°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık 38°C olacak. Nem %53 seviyesine çıkarken rüzgar, doğudan 13 km/s hızla esmeye devam edecek. Maksimum rüzgar hızı ise 44 km/s ile günün en yüksek seviyesine ulaşacak.

18.00 - 21.00 arasında sıcaklık 26°C’ye düşecek ve hava görece serinleyecek. Nem oranı %80’e yükselirken rüzgar, güneydoğudan 11 km/s hızla esecek.

21.00 - 24.00 saatleri arasında sıcaklık 24°C olacak. Hissedilen sıcaklık da 24°C olarak tahmin edilirken, nem oranı %86 ile günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Rüzgar ise güneydoğudan 10 km/s hızla esecek.

Vatandaşlara Uyarı:

Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların bol su tüketmeleri, serin yerlerde kalmaları ve güneş ışığına doğrudan maruz kalmamaları tavsiye ediliyor.