Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da yer aldığı AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal ve Cihat Sezal, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat mensupları da yer aldı. Toplantıda sunum gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirde devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin bilgiler aktardı.

Kalkınma Yerelden Başlar

Toplantıda konuşma yapan Başkan Güngör, “Göreve geldiğimizde öngöremediğimiz bir pandemiyle karşılaştık. Bir de dünyadaki emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı yaşadığımız süreçler oldu. Hamdolsun geldiğimiz noktada çok önemli yatırımları, projeleri ortaya koyduk. Şehrimizin her noktasında, her bir ilçemizde, her beldemizde hamdolsun ihtiyaçları ve öncelikleri biliyoruz. Bunları projelendirip hayata geçiriyoruz. İlçe belediyelerimizle de hamdolsun çok üst düzeyde bir koordinasyonla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘kalkınma yerelden başlar’ vizyonuyla şehirlerimizin rekabet gücünü arttırmak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Söz Verdik, Yatırımları Gerçekleştirdik

Konuşmasının satırbaşında şehirde hayata geçen yatırımlara da yer veren Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin canlanması, daha fazla ziyaretçiyi alması için uğraşıyoruz. Doğal mirasımızın ve tarihi dokumuzun korunması için Tarihi Kale, Ulu Cami ve Kapalı Çarşı’yı merkeze alan bütüncül bir plan içerisinde çalışıyoruz. Hamdolsun Kale’mizin restorasyonunu tamamladık. Kapalı Çarşı'mızın ön cephesini yeniledik. Tekke kentsel dönüşümde son aşamaya geldik. Rezerv konutlarımız bitmek üzere. Yerinde dönüşümler de başlamış olacak. Valilik meydanı dönüştürülüyor; otoparkıyla, alışveriş alanlarıyla, sokak kültürüyle tarihi dokumuza uygun çalışmalar devam ediyor. Onikişubat Stadyumu’muzu dönüştürüyoruz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızla, TOKİ'miz ile ortak projeler yürütüyoruz Yeni stadyumumuzu Hanefi Mahçiçek Stadyumu'na taşıyıp orayı da kapsamlı bir spor kompleksi haline getireceğiz” diye konuştu.

3 Ayda 3 Dev Proje: Hayırlı Olsun

Ulaşım yatırımlarına da değinen Başkan Güngör konuşmasında, “Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Proje’mizi söz verdiğimiz süre içerisinde, 90 günde biz açtık. Yarın da inşallah 89 günde inşa etmek için söz verdiğimiz Kanlıdere’nin Yeni Köprüsü’nü hizmete açıyoruz. Şehrimizin önemli bir geçiş güzergâhı olan yeni merkezimize rahmetli vekilimizin adını verdiğimiz İmran Kılıç Köprüsü’nü de ay sonuna kadar inşallah hizmete açıyoruz. Tamamladığımız bütün bu projeler bir ekip işi. Hamdolsun hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerimizi yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” cümlelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımızın İzinden 2023’e Yürüyoruz

Konuşmasını birlik mesajıyla noktalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Burada bulunan Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş, Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanımız, parti teşkilatımızın her bir ferdi beraberlik içinde koordinasyon içinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Tüm parti teşkilatımızla, belediyelerimizle birlikte 2023’e hazırız. Kahramanmaraş'ımız dün olduğu gibi yine ve yeniden Cumhurbaşkanı’na, ülkesinin geleceğine sahip çıkacaktır” dedi.