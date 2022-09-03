Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti ile MHP teşkilat mensuplarının da yer aldığı programlarda, belediye meclis üyelerine yatırımlarla ilgili bilgi sunuldu.

Başkan Hayrettin Güngör programda, Elbistan’da hayata geçen ve planlanan yatırımları içeren “Elbistan 2019’dan 2022’ye” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Burada gerçekleştirilen programın ardından Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Pınarbaşı Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, büyükşehir belediyesinin kaynaklarıyla temeli değiştirilerek yenilenen Pınarbaşı Caddesindeki sorunların ortadan kaldırıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de yaklaşık on milyon lira harcanarak yenilenen yolun, uzun süre hizmet verecek duruma getirildiğini belirtip, Elbistan halkına hayırlı olmasını diledi.