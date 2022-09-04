Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz parti teşkilat mensuplarının da yer aldığı programlarda, kırsal Büyükyapalak ve Söğütlü Mahallelerinde sürdürülen çalışmaları inceleyip ilgililerden bilgi aldı.

Güngör ve beraberindeki heyet, ilçe merkezinde de esnafları ziyaret etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Başkan Güngör ile beraber çalışmaları incelediklerini belirtti. Gürbüz, yakın zamanda başlayacak içme suyu projesi çalışmasıyla içme suyunun kalitesinin artırılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de ziyaretlerinde vatandaşların güler yüzleri için teşekkür ederek başladığı değerlendirmesinde, kentte yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.