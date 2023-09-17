Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Ali Kayası’nda hayata geçirilen Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, projeye ve bölgedeki çalışmalara ilişkin heyete bilgiler aktardı.

Ali Kayası Cam Teras’ın Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Vahit Kirişci, Bu güzel proje için Hayrettin Güngör Başkanımıza şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Güzel şehrimize hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Açıkçası beklentimin çok üzerinde bir projeyle karşılaştım. Kahramanmaraş’ımızın turizmine çok ciddi katkı sağlayacak bir proje. Şehrimizin en uğrak mekânlarından birisi olacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, “Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırımlarından birisi olan Ali Kayası Cam Teras’tayız. Cam teras, yeme içme alanları ve sosyal donatılarıyla son derece güzel bir tesis oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş’ımız için hep birlikte çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.