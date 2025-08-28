Kahramanmaraş’ta yaz tatiliyle birlikte memleketlerine gelen gurbetçiler, şehre hem sosyal hem de ekonomik anlamda büyük hareketlilik kazandırdı.

Çarşı ve Tarihi Noktalarda Yoğunluk

Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce gurbetçi, hem ailelerini ziyaret etti hem de şehir merkezindeki alışveriş noktalarında yoğunluk oluşturdu. Özellikle Bakırcılar Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kuyumcular Çarşısı gibi tarihi bölgelerde yaşanan hareketlilik, adeta bayram havası estirdi.

Esnafların Yüzü Güldü

Yöresel ürünlere yoğun ilgi gösteren gurbetçilerin alışverişleri, kent esnafının yüzünü güldürdü. Esnaflar, her yaz dönemi olduğu gibi bu yıl da gurbetçilerin Kahramanmaraş’a ayrı bir canlılık kattığını vurguladı.

Şehre Katkı

Kahramanmaraşlı gurbetçilerin tatillerini memleketlerinde geçirmeleri, hem ekonomik canlılık sağladı hem de sosyal hayatın daha da hareketlenmesine katkıda bulundu.