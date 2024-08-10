Kahramanmaraş’ta yaz aylarının gelmesiyle birlikte gurbetçilerin memleketlerine dönüşü, şehirdeki esnafa adeta can suyu oldu. Alışveriş merkezleri, çarşılar ve pazar yerlerinde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, esnaf artan talepler sayesinde satışlarını artırarak ekonomiye katkıda bulunuyor.

Gurbetçilerin gelişiyle birlikte şehirdeki ticari canlılığın arttığını belirten Kahramanmaraşlı esnaf, bu dönemin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Özellikle gurbetçilerin alışverişe olan ilgisinin, esnafın işlerini canlandırdığı ve ekonomiye önemli ölçüde hareketlilik getirdiği ifade ediliyor.

Esnaflar, gurbetçilerin dönüşüyle birlikte yaşanan hareketliliğin, yaz ayları boyunca devam etmesini umut ediyor. Gelen gurbetçilerin yalnızca alışveriş yapmadığı, aynı zamanda restoran ve kafelerde de yoğunluk oluşturduğu belirtiliyor.

Bu canlılık, Kahramanmaraş ekonomisine olumlu yansırken, esnaflar da gurbetçilerin memleketlerine dönüşlerinin kendileri için yılın en hareketli dönemlerinden biri olduğunu dile getiriyor. Esnaflar, bu dönemde sundukları ürün ve hizmetlerle gurbetçileri memnun etmeye çalışırken, Kahramanmaraş’ın ekonomik hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.