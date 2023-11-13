4 yıl önce yıkılarak millet bahçesine dönüştürülen gazinolar bölgesindeki temel atma töreninde değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, camiye Filistin’de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için ‘Gazze’ ismini verdiklerini söyledi.

Başkan Gürbüz, şunları söyledi:

“Hayırlı bir hizmetin temellerini atmış oluyoruz. Uzun yıllar boyunca şehrin bağrına hançer gibi saplanmış olan gazinolar buradaydı. Onları Allah’a hamdolsun kaldırdık. Bugün onların yerine Gazze Cami’nin temelini atıyoruz. Gazze, bugün insanlığın direnişinin sembolü oldu. Mazlum ve mağdur Filistin halkı öldürüldü. Son 20 günde 12 bin insan katledildi. Buradan Filistin’in yalnız olmadığını gösterebileceğimiz ve Gazze’nin ismini yaşatabileceğimiz bir eser olmasını istedik. Mimarisiyle bir sanat eseri olmasına özen gösterdik. Bu bölgenin de direnişinin sembolü olsun istiyoruz. Yeni gazinolar görmek istemiyoruz. Burada Elbistan halkının direniş noktası olacak. Bunu da cami ile sembolleştirmek istedik. Halkımıza hayırlı olsun. Cenabı Hak inşallah tamamlamayı da nasip eylesin.”

Şehirdeki yeşil kuşak projeleriyle ilgili de bilgi veren Başkan Gürbüz, “Bir taraftan da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin yol devamını da Kaynarca ve diğer rekreasyon alanlarımıza bağlamış olduk. Bir millet bahçesini, bir de buranın içindeki güzel camimizin temelini atmış olduk. Önümüzdeki günlerde millet bahçesini açacağız. Burada eksikliklerimiz kalmayacak inşallah.

2019’da şehirdeki tüm rekreasyon alanlarını birbirine bağlama hedefimiz vardı. Şehirdeki aktif yeşili birleştirmek gibi bir hedefimiz vardı. Ceyhan Nehrimizin kıyılarını neredeyse tamamladık. Söğütlü Çayı’nın kıyısında kamu arazileri az olduğu için DSİ ile özel mülklerin yargıdaki sonuçlanmasıyla beraber yeşil kuşak projemize dahil edeceğiz. Vatandaşlarımızın yeşil kuşak alanını tamamlamış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Devamlılığı olan ya da geniş yeşil alanlar insan yaşamı için daha önem arz ediyor” dedi.

Başkan Gürbüz, son olarak, “2017 yılı imar planında Elbistan’ın yaklaşık 2 milyon m²’ye yakın yeşil donatı açığı vardı. Bizim hazırladığımız planda ise yaklaşık 1,5 milyon m² fazlamız var. Vatandaşımızın kamulaştırmasız el atmaları da bu imar planı ile çözeceğiz. Oradaki pasif yeşil alanları da aktif yeşil alana çevireceğiz. Vatandaşın arsalarına yeşil alan ya da donatı alanı bırakılmasını çok uygun bulmuyorum. Kamu hizmeti vereceğimiz yerlerin devlete ait alanlardan seçilmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Gürbüz vatandaşlarla birlikte butona basarak Gazze Cami’nin temeline ilk betonu döktü.Elbistan Belediyesi’nce yıkılan gazinoların olduğu bölgeye yapılacak Gazze Cami’nin temeli törenle atıldı.

4 yıl önce yıkılarak millet bahçesine dönüştürülen gazinolar bölgesindeki temel atma töreninde değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, camiye Filistin’de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için ‘Gazze’ ismini verdiklerini söyledi.

Başkan Gürbüz, şunları söyledi:

“Hayırlı bir hizmetin temellerini atmış oluyoruz. Uzun yıllar boyunca şehrin bağrına hançer gibi saplanmış olan gazinolar buradaydı. Onları Allah’a hamdolsun kaldırdık. Bugün onların yerine Gazze Cami’nin temelini atıyoruz. Gazze, bugün insanlığın direnişinin sembolü oldu. Mazlum ve mağdur Filistin halkı öldürüldü. Son 20 günde 12 bin insan katledildi. Buradan Filistin’in yalnız olmadığını gösterebileceğimiz ve Gazze’nin ismini yaşatabileceğimiz bir eser olmasını istedik. Mimarisiyle bir sanat eseri olmasına özen gösterdik. Bu bölgenin de direnişinin sembolü olsun istiyoruz. Yeni gazinolar görmek istemiyoruz. Burada Elbistan halkının direniş noktası olacak. Bunu da cami ile sembolleştirmek istedik. Halkımıza hayırlı olsun. Cenabı Hak inşallah tamamlamayı da nasip eylesin.”

Şehirdeki yeşil kuşak projeleriyle ilgili de bilgi veren Başkan Gürbüz, “Bir taraftan da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin yol devamını da Kaynarca ve diğer rekreasyon alanlarımıza bağlamış olduk. Bir millet bahçesini, bir de buranın içindeki güzel camimizin temelini atmış olduk. Önümüzdeki günlerde millet bahçesini açacağız. Burada eksikliklerimiz kalmayacak inşallah.

2019’da şehirdeki tüm rekreasyon alanlarını birbirine bağlama hedefimiz vardı. Şehirdeki aktif yeşili birleştirmek gibi bir hedefimiz vardı. Ceyhan Nehrimizin kıyılarını neredeyse tamamladık. Söğütlü Çayı’nın kıyısında kamu arazileri az olduğu için DSİ ile özel mülklerin yargıdaki sonuçlanmasıyla beraber yeşil kuşak projemize dahil edeceğiz. Vatandaşlarımızın yeşil kuşak alanını tamamlamış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Devamlılığı olan ya da geniş yeşil alanlar insan yaşamı için daha önem arz ediyor” dedi.

Başkan Gürbüz, son olarak, “2017 yılı imar planında Elbistan’ın yaklaşık 2 milyon m²’ye yakın yeşil donatı açığı vardı. Bizim hazırladığımız planda ise yaklaşık 1,5 milyon m² fazlamız var. Vatandaşımızın kamulaştırmasız el atmaları da bu imar planı ile çözeceğiz. Oradaki pasif yeşil alanları da aktif yeşil alana çevireceğiz. Vatandaşın arsalarına yeşil alan ya da donatı alanı bırakılmasını çok uygun bulmuyorum. Kamu hizmeti vereceğimiz yerlerin devlete ait alanlardan seçilmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Gürbüz vatandaşlarla birlikte butona basarak Gazze Cami’nin temeline ilk betonu döktü.