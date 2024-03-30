Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun yönetimi ve başarılı sporcuları, Ramazan bereketini paylaşmayı ve dayanışmayı pekiştirmek için özel olarak düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin güreş geleneğine önemli katkılar sağlayan isimlerin bir araya gelmesi, bu alanda yapılacak çalışmalar için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Burada konuşan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Federasyonumuza çok teşekkür ediyoruz diyerek çok önemli işlere imza atan başarılı bir federasyonumuz var ifadelerini kullandı.