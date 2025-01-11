Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gürz-37" operasyonlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şüphelilerden 17'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

41 ildeki operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiğinin altını çizen Yerlikaya, "Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktararak, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarmayı tebrik etti.