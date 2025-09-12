KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde eş zamanlı yürüttüğü altyapı çalışmaları sonrası yol yüzeylerinde oluşan deformasyonları da titizlikle onarmaya devam ediyor.

Kentin farklı noktalarında sürdürülen sıcak asfalt yama uygulamalarıyla, hem araç hem de yaya trafiğinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor.

Bu kapsamda, ekipler şehir merkezi ile sanayi sitesi arasında önemli bir bağlantı noktası olan ve günlük binlerce vatandaşın kullandığı Dulkadiroğlu'ndaki Girne caddesinde asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla birlikte altyapı çalışmaları sırasında oluşan bozulmalar giderilerek yol yüzeyleri yeniden güvenli ve konforlu hale getirildi. Böylece hem araç hem de yaya trafiğinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şehir genelinde yürüttüğümüz altyapı modernizasyon çalışmalarımız kapsamında, vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen yol yüzeylerinde oluşan deformasyonları da titizlikle onarmaya devam ediyoruz. Yürütülen tüm çalışmalar ulaşım güvenliğini artırmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak amacıyla planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.