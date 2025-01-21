Yalnızca güvercin yetiştiriciliği ve sevgisi etrafında şekillenen bir oluşum olmakla kalmayan dernek, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayan projeleriyle de takdir topluyor.

Doğa sevgisini ve toplumsal dayanışmayı teşvik eden bu örnek girişim, Kahramanmaraş’ta fark yaratmaya devam ediyor.

Dernek, üyelerine güvercin bakımı ve yetiştiriciliği konusunda rehberlik etmekle kalmıyor; aynı zamanda düzenlediği etkinliklerle dostluk bağlarını güçlendiren bir platform sunuyor.

Kahramanmaraş Güvercin Derneği, güvercin yetiştiriciliğinin sabır, özveri ve sorumluluk gerektirdiğini vurguluyor. Bu değerleri benimseyen gençler, kötü alışkanlıklar yerine sağlıklı bir uğraşa yöneliyor.

Kahramanmaraş Güvercin Derneği, geleneksel bir hobiyi modern bir vizyonla birleştirerek hem bireylerin hem de toplumun fayda sağlayabileceği bir ortam yaratıyor.