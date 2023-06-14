1976 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi serinin en çok sevilenleri arasında yer alıyor. Serinin ikinci filminde kadroya dahil olan Semra Öğretmen / Semra Özdamar son hali ile araştırılıyor. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğindeki yapımda edebiyat öğretmeni olan Semra Hoca'nın son hali görenleri şok ediyor. Filmde güzelliği ile dikkat çeken oyuncu birkaç proje ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmesi ile biliniyor. İşte, çok merak edilen o fotoğraf…

Semra Öğretmen karakterine o yıllarda yeni oyunculuğa başlamış olan Semra Özdamar hayat veriyor. Dönemin dergilerine de kapak olan güzelliği ile konuşulan Özdamar son hali ile sevenlerini üzdü.

Görenler güzel oyuncuya yıllar acımamış yorumlarında bulundu.