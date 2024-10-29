Aksu TV ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşan haber ötesi, gündemin önemli konularını masaya yatırmaya devam ediyor.

Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu program, izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.

Bu haftaki programa ise Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı konuk oldu.

Doç. Dr. Yaycı, cumhuriyetin 101. Kuruluş yıl dönümüne özel değerlendirmelerde bulunarak Türkiye ve Dünya gündemindeki kritik gelişmeleri anlattı.

Programda, orta doğudaki son gelişmeler ve savunma sanayimizin geldiği son nokta üzerinde duruldu.

Kurtuluş Şükür, Yaycı’ya yönelttiği sorularla gündemdeki sıcak başlıkları derinlemesine ele alırken, Doç. Dr. Cihat Yaycı ise hem bölgesel hem de uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin rolüne dair çarpıcı analizler yaptı.